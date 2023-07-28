Прощание с Ниной Дробышевой пройдет в театре Моссовета 29 июля

Фото: Театр Моссовета

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Дробышевой состоится в субботу, 29 июля, в Театре имени Моссовета, сообщили на сайте учреждения культуры.

«Выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и близким Нины Ивановны. Прощание с Ниной Ивановной Дробышевой состоится 29 июля в 11.00 в театре», - сказано в сообщении.

Напомним, советская и российская актриса театра и кино Нина Дробышева умерла 27 июля на 85-м году жизни после продолжительной болезни.

Дробышева сыграла в десятках фильмов, среди них – «Чистое небо», «Два капитана», «Волк», «Улица полной неожиданности» и прочее. Вся театральная жизнь Нины Ивановны была связана с моссоветовской сценой: она участвовала в спектаклях «Цезарь и Клеопатра» по произведению Бернарда Шоу, «Р.Р.Р» по «Преступлению и наказанию» Достоевского, одной из ее главных ролей стала Эдит Пиаф в одноимённом спектакле Щедрина.