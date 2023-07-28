Собянин: Цифровые сервисы делают взаимодействие москвичей с городскими службами проще и удобнее

«Базовый регистр – система межведомственного взаимодействия, необходимая для предоставления госуслуг, – работает с 2011 года. В нем хранится более 400 видов документов – от записи ребенка в спортивную секцию до оформления лицензии для предпринимателей. В последнее время межведомственное взаимодействие особенно активно развивается в сферах оказания социальных услуг и ЖКХ», – подчернул Сергей Собянин.

Градоначальник охарактеризовал Москву, как одного из мировых лидеров по объему городских цифровых сервисов. В 2022 году система mos.ru оказала 650 млн госуслуг.

Среди главных цифровых проектов столицы такие как: «Цифровой двойник города», «Электронный дом», «Московская электронная школа», «Наш город», «Активный гражданин», «ЕМИАС». Эти сервисы повышают эффективность управления городом и уровень комфорта его жителей, избавляя москвичей от бумажной волокиты.