Кратковременный дождь, гроза и до +21 градуса ожидаются в Москве 29 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в субботу, 29 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременный дожди и прогремят грозы. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба — это меньше нормы. В городе будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе порывы увеличатся до 15 метров в секунду.

Отмечается, что в Подмосковье дожди при этом будут сильными.

В ночь на воскресенье характер погоды практически не изменится: ожидается облачная погода, а на востоке области продолжатся кратковременный дождь, ливень и гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут +12...+14 градусов.

Ранее KP.RU писал, что солнечная погода в столицу вернется 31 июля.