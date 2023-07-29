Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2023 6:08

Гастроэнтеролог Чумель рассказала, как снизить риск развития рака желудка

Врач посоветовала пересмотреть свои гастрономические привычки
Мила ГЕНЬ
Гастроэнтеролог Чумель рассказала, как снизить риск развития рака желудка

Гастроэнтеролог Чумель рассказала, как снизить риск развития рака желудка

Фото: Shutterstock

Врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель назвала способы существенно сократить риск возникновения рака желудка. Лучше всего в этом поможет снижение количества соли в рационе, передает слова специалиста Москвы 24.

Чрезмерное употребление соли может вызывать стимуляцию выработки соляной кислоты в желудке. Это приводит к развитию атрофического гастрита, который в свою очередь способствует образованию злокачественных опухолей.

Также стоит меньше есть красное мясо, особенно — полуфабрикатов и колбасных изделий. Они содержат много соли и консервантов.

Овощи и фрукты врач советует есть почаще. Ученые считают, что для профилактики рака нужно ежедневно добавлять в рацион их около 500 грамм.

Помимо питания влияют на риски заболеть вредные привычки, а в первую очередь — курение. Оно увеличивает риски онкологии в два раза.

Алкоголь же вызывает хроническую воспалительную реакцию, что также может привести к развитию новообразований, предупредила гастроэнтеролог.

Ранее онколог Игорь Самойленко перечислил самые редкие и опасные виды рака.