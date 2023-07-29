Гастроэнтеролог Чумель рассказала, как снизить риск развития рака желудка Фото: Shutterstock

Врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель назвала способы существенно сократить риск возникновения рака желудка. Лучше всего в этом поможет снижение количества соли в рационе, передает слова специалиста Москвы 24.

Чрезмерное употребление соли может вызывать стимуляцию выработки соляной кислоты в желудке. Это приводит к развитию атрофического гастрита, который в свою очередь способствует образованию злокачественных опухолей.

Также стоит меньше есть красное мясо, особенно — полуфабрикатов и колбасных изделий. Они содержат много соли и консервантов.

Овощи и фрукты врач советует есть почаще. Ученые считают, что для профилактики рака нужно ежедневно добавлять в рацион их около 500 грамм.

Помимо питания влияют на риски заболеть вредные привычки, а в первую очередь — курение. Оно увеличивает риски онкологии в два раза.

Алкоголь же вызывает хроническую воспалительную реакцию, что также может привести к развитию новообразований, предупредила гастроэнтеролог.

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