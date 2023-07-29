В Москве задержали мужчину, который выстрелил в прохожего из травматического пистолета Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Москве задержали мужчину, который ранее дважды выстрелил в прохожего. Таким образом 25-летний парень разрешил завязавшийся словесный конфликт. Ему вменяют уголовную статью о хулиганстве с применением насилия с помощью оружия. Об этом рассказали в прокуратуре столицы.

Мужчину подозревают в совершении преступления возле ресторана на улице Рочдельской. Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный дважды выстрелил из травматического пистолета в прохожего, с которым у него была словесная перепалка. После этого он сел в машину без номеров и уехал. Произошло это 23 июля 2023 года.

Правоохранителям удалось установить личность стрелка, а также его местоположение.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, однако прокуратура решила переквалифицировать по более тяжкой статье — хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. По ней стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.

В ближайшее время 25-летнему мужчине изберут меру пресечения.