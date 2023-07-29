Для бизнеса в три раза ускорится процедура получения статуса резидента ОЭЗ

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Хорошие новости пришли из Совета Федераций для компаний, желающих получить статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ). Сенаторы одобрили законопроект о совершенствовании регулирования ОЭЗ. Документ разработан Минэкономразвития России. Его цель - оптимизация схемы создания и управления ОЭЗ, а также упрощение получения инвесторами статуса резидентов. Теперь благодаря этому на оформление статуса резидента ОЭЗ уйдёт 15 дней вместо 40. Или даже всего пять дней при реализации импортозамещающих кооперационных проектов. Подробностями поделился на пленарном заседании СФ заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«Вместо объемных бизнес-планов инвесторы будут подавать с заявкой на получение статуса резидента краткий паспорт проекта и финансовую модель, - пояснил замминистра. - Вводим механизм поддержки импортозамещения и промышленной кооперации в ОЭЗ – договор о совместном производстве продукции. Его заключение позволит инвесторам еще быстрее получать статус резидента –за 5 дней вместо 15».

По его словам, в рамках договора также будут освобождены от НДС поставщики, реализующие продукцию в ОЭЗ на условиях свободной таможенной зоны. При этом растет ответственность инвесторов.«Выкупить землю резидент сможет только по факту выполнения условий соглашения об осуществлении деятельности, - подчеркнул Вахруков. - В договор аренды с инвестором вводится порядок распоряжения недостроенными объектами в случае утраты резидентом своего статуса».

В проработке изменений в закон об ОЭЗ активное участие принимало правительство Москвы. Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, это позволило в итоге создать действенный механизм, стимулирующий дополнительное развитие таких площадок, а также освобождающий участников процесса от административных барьеров.

«На наш взгляд одним из ключевых пунктов является то, что текущие поправки конкретизируют существенные условия соглашения об осуществлении деятельности резидентов ОЭЗ и дают возможность одностороннего расторжения договора с компаниями в связи с их недобросовестными действиями», - сказал Овчинский.

По его словам, благодаря поправкам также появляется возможность оперативно присваивать официальный статус новым резидентам и запускать новые высокотехнологичные производства.