Начальник стройки в Москве и его заместитель похитили и продали 3 тонны проволоки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортные полицейские задержали подозреваемых в краже трех тонн проволоки со стройки у аэропорта Внуково. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО, аферу провернули начальник объекта и его заместитель.

Представитель строительной компании обратился в полицию с заявлением о пропаже с производственной площадки трех тонн вязальной проволоки. Сумма ущерба составила свыше 130 тыс. рублей.

Сотрудники транспортной полиции установили личности и задержали подозреваемых на их рабочем месте. Ими оказались 36-летний начальник участка и его 35-летний заместитель. Злоумышленники через интернет нашли потенциального покупателя и договорились о сделке. В назначенный день тот приехал на автокране и забрал два мотка металлической нити. Полученные от продажи деньги сообщники поделили между собой.

Возбуждено уголовное дело, фигурантов отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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