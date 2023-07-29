Упавший под поезд на станции метро «Электрозаводская» в Москве пассажир погиб Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несчастный случай произошел днем 29 июля на станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро в Москве. Мужчина упал под поезд и погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Мужчина упал на пути. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. Сообщается, что скончался пассажир на месте происшествия до приезда скорой. Обстоятельства произошедшего выясняют.

На некоторое время после ЧП на «Электрозаводской» отключали напряжение контактного рельса, а также останавливали движение составов между станциями «Партизанская» и «Курская» по направлению в центр.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в своем телеграм-канале сообщал, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличивали интервалы движения поездов на 10 минут. В настоящее время все ограничения сняты.