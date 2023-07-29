Прокуратура раскрыла подробности убийства на востоке Москвы: из семье накануне изъяли ребенка Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Москвы раскрыла подробности конфликта, завершившегося убийством на востоке столицы. Оказывается, накануне из семьи изъяли ребенка. Ссора произошла из-за вопросов воспитания, рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Напомним, днем 29 июля 2023 года в квартире на улице Молостовых обнаружили тело 39-летней женщины. По подозрению в убийстве задержали ее мужа. Как писал KP.RU, мужчина признался в том, что во время ссоры зарезал супругу.

В прокуратуре добавили, что 33-летний фигурант сам сообщил в правоохранительные органы о своем преступлении. Правда, только на следующий день — убийство произошло еще в пятницу, 28 июля.

Мужчина рассказал, что ссора произошла из-за разногласий при воспитании их годовалой дочери. Накануне девочку из неблагополучной семьи изъяли уполномоченные органы.

Во время конфликта мужчина ударил ножом в шею свою жену, которая умерла на месте происшествия.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от шести до 15 лет заключения.