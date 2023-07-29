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НовостиОбщество29 июля 2023 16:13

Психолог Серебрякова назвала беспричинные болезни симптомом психосоматики

Если причины недомогания не получается найти, скорее всего дело во влиянии на здоровье психологического состояния
Мила ГЕНЬ
Психолог Серебрякова назвала беспричинные болезни симптомом психосоматики

Психолог Серебрякова назвала беспричинные болезни симптомом психосоматики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клинический психолог Дарья Серебрякова рассказала, что беспричинные физические заболевания могут быть признаком психосоматики — недуга, связанного с психологическим здоровьем. Об этом пишет «Мослента».

— Основной признак, указывающий на психосоматическое заболевание, — физические симптомы без явной медицинской причины. Когда пациент испытывает различные боли или недомогание, но обследования и анализы не показывают никаких физических аномалий, это может указывать на возможное влияние психического состояния на здоровье, — объяснила специалист.

Такие заболевания развиваются во время сильного стресса. Также повлиять на него может тревожность. Проявляться они могут в нарушениях любой из систем органов и бывают хроническими.

Психосоматические заболевания могут проявляться и у детей. Особенно часто это случается, если родители не поддерживают и не выслушивают.

Ранее психолог Инна Макарова рассказала о способах выявить депрессию у подростка.