Психолог Серебрякова назвала беспричинные болезни симптомом психосоматики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клинический психолог Дарья Серебрякова рассказала, что беспричинные физические заболевания могут быть признаком психосоматики — недуга, связанного с психологическим здоровьем. Об этом пишет «Мослента».

— Основной признак, указывающий на психосоматическое заболевание, — физические симптомы без явной медицинской причины. Когда пациент испытывает различные боли или недомогание, но обследования и анализы не показывают никаких физических аномалий, это может указывать на возможное влияние психического состояния на здоровье, — объяснила специалист.

Такие заболевания развиваются во время сильного стресса. Также повлиять на него может тревожность. Проявляться они могут в нарушениях любой из систем органов и бывают хроническими.

Психосоматические заболевания могут проявляться и у детей. Особенно часто это случается, если родители не поддерживают и не выслушивают.

Ранее психолог Инна Макарова рассказала о способах выявить депрессию у подростка.