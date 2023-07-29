Пожар из-за возгорания электросамоката произошел в ТЦ «Гагаринский» в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

Около 150 человек эвакуировали из торгового центра «Гагаринский» в Москве. Причиной стало возгорание электросамоката на подземной парковке. Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание потушили огнетушителем до прибытия пожарных. Пострадавших в результате ЧП нет.

Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. В общей сложности на улицу вывели 150 человек.

Ранее KP.RU писал, что один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы. Горела квартира на восьмом этаже. Пожарные потушили пламя, в помещении обнаружили тело человека. Причины возгорания выясняют.