Что произошло за день 29 июля 2023 года в Москве: главные новости

В Москве мужчина зарезал жену из-за спора о воспитании дочери Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В квартире на улице Молостовых на востоке Москвы нашли тело 39-летней женщины. Выяснилось, что ее зарезал собственный муж — во время ссоры из-за воспитания маленькой дочери. Девочку накануне изъяли из семьи, признанной неблагополучной.

А по соседству, около жилого дома на улице 9-я Парковая нашли тело еще одной женщины. Ее также зарезали. По подозрению в убийстве задержали бывшего супруга погибшей. Причиной стала ревность — от мужчины жена ушла к соседу.

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