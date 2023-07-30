В Москве перекрыли движение по улице Тестовской возле башен «Москва-Сити» Фото: Андрей МИРЕЙКО

Движение транспорта по улице Тестовской в районе башен «Москва-Сити» перекрыто после атаки украинскими беспилотниками. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении ведомства от 5:38.

Информации о снятии ограничений на 8:30 не поступало.

Министерство обороны России утром 30 июля сообщило о попытке Украины атаковать Москву с помощью беспилотников. Один дрон уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья. Еще два подавлены. Они потерпели крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, во время ЧП никто не пострадал. Две офисные башни получили незначительные повреждения. Фото с места аварии публиковал KP.RU.