Ефимов: Первый отечественный аппарат для насыщения крови кислородом начнут производить в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Предприятие медицинского кластера особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «ОксиКор» создала первый отечественный мембранный оксигенатор. Это аппарат для искусственного насыщения крови кислородом. Он активно применяется в кардиохирургических операциях, или для улучшения кровообращения у страдающих заболеваниями сердца или легких. Производство устройств начнут в сентябре этого года.

— Для развития импортозамещения и поддержки столичных предприятий в ОЭЗ «Технополис Москва» создан фармацевтический кластер. Его участником является компания «Оксикор», которая планирует локализовать новое производство мембранного оксигенатора на площадке «Печатники». Запуск первой очереди намечен на сентябрь 2023 года, второй – на январь 2024-го. На первом этапе планируется выпуск 10 тысяч аппаратов, далее он вырастет до 50 тысяч единиц в год. Таким образом, компания обеспечит российские лечебные учреждения на 100 процентов отечественным устройством, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас на российском рынке только изделия зарубежных производителей. Особенно востребованы они были в пандемию ковида. Устройства от «ОксиКор» станут первыми такими приборами, сделанные на 100% из российских комплектующих. Аппарат прошел клинические исследования, идет его регистрация в госреестре медицинских изделий.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что производитель арендует 426 «квадратов» производственных площадей у «Технополис Москва». Бизнес инвестировал около 80 млн рублей в запуск проекта и создал 22 рабочих места.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» является флагманом столичной промышленности. Сегодня предприятия медкластера лидируют в ОЭЗ по объему продаваемой продукции. За первый квартал этого года суммарная выручка бизнеса составила 8,4 млрд рублей.

— Что в шесть раз выше, чем в 2022 году, и в 23 раза – чем в 2021 году. Взрывному росту способствовало открытие новых производств, увеличение существующих мощностей, высокий спрос на отечественные медизделия и фармпродукцию, — пояснил гендиректора ОЭЗ Геннадий Дегтев.