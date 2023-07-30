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НовостиОбщество30 июля 2023 7:51

Самолет из Улан-Удэ с отказавшим шасси аварийно сел в Шереметьево

Посадка прошла благополучно
Мила ГЕНЬ
Самолет из Улан-Удэ с отказавшим шасси аварийно сел в Шереметьево

Самолет из Улан-Удэ с отказавшим шасси аварийно сел в Шереметьево

Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет из Улан-Удэ, направлявшийся в Москву, запросил аварийную посадку в Шереметьево. Причиной стала неисправность шасси. Самолет успешно приземлился, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Борт находился в пути почти шесть часов. Под конец полета пилота обнаружили неисправность шасси и немедленно запросили аварийную посадку.

После того, как Boeing сообщил о поломке, на место посадки были направлены дополнительные силы пожарных. Однако их помощь не понадобилась.

Ранее KP.RU писал, что колесо пассажирского самолета из столицы Киргизии, Бишкека лопнуло при посадке в аэропорту «Шереметьево». Пилоты успешно посадили самолет, в результате инцидента никто не пострадал. Причины произошедшего выясняют.