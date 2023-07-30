Ликсутов: Москвичи все чаще пользуются СМС-уведомлениями при обращении по вопросам городского транспорта

Москвичи все чаще пользуются уведомлениями с помощью СМС при обращении по вопросам городского транспорта. Фото: пресс-служба Московского метрополитена

При обращении в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону 3210 желающие могут попросить выслать номер и срок рассмотрения своего заявления. Тем, кто звонил на короткий номер по вопросам городского транспорта, уже выслали около 15 тысяч ответных СМС-уведомлений.

«Москвичи все чаще пользуются уведомлениями с помощью СМС при обращении по вопросам городского транспорта, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Сервис помогает не записывать номер своей заявки и не переживать, если вы его забыли».

По его словам, обращение будет зафиксировано, а номер пришлют на телефон.

«Новые удобные пассажирские сервисы в городском транспорте мы запускаем в соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина», - отметил заммэра.

Еще большинство сервисных услуг Московского транспорта можно получить онлайн тут. Кроме того, круглосуточно пассажиров консультирует по многим вопросам чат-бот Александра.