В Терлецком лесопарке Москвы заметили краснокнижную мраморную бронзовку Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В Терлецком лесопарке Москвы заметили жука, занесенного в Красную книгу столицы. Мраморная бронзовка находится под второй категорией редкости, то есть, как вид, сокращающийся в численности. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Редкого жука увидели специалисты Мосприроды.

Свое название мраморная бронзовка получила из-за бронзового отлива почти чёрной окраски и неровным светлым линиям на надкрыльях.

Этот жук достаточно крупный. Длина тела взрослых особей в среднем составляет порядка 2,7 сантиметра. Часто их путают с майскими жуками. Отличить их можно по полету: во время него надкрылья остаются у мраморной бронзовки сложенными, расправляет она только прозрачные тонкие крылья.

Взрослые жуки питаются древесным соком и нектаром крупных цветов, в то время как личинки едят разлагающиеся остатки растений из почвы.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье заметили редчайший краснокнижный гриб — трутовик разветеленный.