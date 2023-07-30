Неуловимый лось гуляет по Москве Фото: предоставлено очевидцами

В Москве случайные прохожие столкнулись с необычным туристом: по столице разгуливает лось. В сети сообщают, что зверя видели и раньше, а специалисты никак не могут его поймать.

Впервые в воскресенье лося заметили еще ранним утром. Сохатый спокойно разгуливал по Чертаново. Днем животное увидели на Варшавском шоссе. В интернете люди продолжают гадать, куда же направляется лось.

Но умиляются далеко не все: люди обеспокоены психологическим состоянием животного. Лось выглядит испуганным, он в стрессе, считают некоторые. При этом сообщают, что природоохранные инстанции в курсе ситуации, но поймать зверя почему-то не могут.

Также комментаторы рассказывают, что это не первый случай, когда сохатого увидели в Москве. В прошлый раз его поймать также не удалось — специалисты не успевают приехать туда, откуда поступает сигнал, до момента, когда лось не сбежит.