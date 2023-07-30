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НовостиОбщество30 июля 2023 14:09

Движение по Тестовской улице в Москве восстановили

Проезжая часть была перекрыта больше 10 часов
Мила ГЕНЬ
Движение по Тестовской улице в Москве восстановили

Движение по Тестовской улице в Москве восстановили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по улице Тестовская в районе башен «Москва-Сити» восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Напомним, движение транспорта по улице Тестовская временно перекрывали рано утром. Произошло это после атаки украинских беспилотников на башни «Москва-Сити». Как писал KP.RU, два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они упали на территорию Сити. Произошло это около 4 часов утра. Фасады башен получили незначительные повреждения, никто не пострадал.

В 15:30 в телеграм-канале департамента транспорта столицы сообщили, что движение полностью восстановлено. Таким образом, ограничения длились более 10 часов, но в настоящее время сняты.