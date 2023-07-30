Спасатели вытащили на берег тонущего в Большом Садовом пруду мужчину Фото: Департамент ГОиЧС Москвы

Днем 30 июля работники поисково-спасательной станции «Академическая» во время патрулирования Большого садового пруда заметили тонущего мужчину. Ему немедленно помогли, подняв на катер. Мужчина серьезно не пострадал, рассказали в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

34-летний мужчина купался в запрещенном месте. Именно это стало причиной того, что он едва не погиб.

После того, как спасенного подняли на катер, его доставили на станцию, где оказали первую помощь. Затем на место прибыла бригада скорой. Врачи осмотрели мужчину, от госпитализации он отказался от госпитализации и самостоятельно покинул станцию.

— Спасатели на воде настоятельно рекомендуют выбирать для досуга только разрешенные для этого места, не заплывать за ограничительные знаки, не оставлять детей без присмотра, не заходить в воду после длительного пребывания на солнце, — напомнили правила поведения на воде в департаменте ГОиЧС столицы.

Ранее KP.RU писал, что на том же месте в начале июля спасли 25-летнего парня, который также начал тонуть во время купания.