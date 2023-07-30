Что произошло за день 30 июля 2023 года в Москве: главные новости

Три человека пострадали в аварии в районе нацпарка «Лосиный остров» Фото: Артем КИЛЬКИН

На 98-м км МКАД, в районе нацпарка «Лосиный остров» автомобиль врезался в стоящий на проезжей части грузовик. Остановившимся на дороге транспортом управляли дорожные рабочие. Они по всем правилам обозначили причину остановки — ремонт покрытия. В результате ДТП пострадали три человека.

Около 4 часов утра Украина попыталась атаковать Москву с помощью БПЛА. Их подавили, но потерявшие управление беспилотники упали на башни «Москва-Сити». Никто не пострадал. Незначительно повреждено фасады зданий.

Из-за инцидента перекрывали движение в районе комплекса по улице Тестовской. Спустя 10 часов ограничения сняли.

Днем самолет из Улан-Удэ, направлявшийся в Москву, запросил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказавшего шасси. Борт успешно приземлился. Никто не пострадал, помощь пожарных не понадобилась.