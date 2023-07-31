Министр Багреева: 186 жилых помещений в студенческих общежитиях Москвы получат налоговые льготы

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

186 жилых помещений в Москве включат в Реестр студенческих общежитий. Как следствие, на эту недвижимость вузам предоставят льготу по налогу на имущество организаций.

— Льгота введена в Москве в 2021 году сроком на пять лет. Она предусматривает полное освобождение от налога на имущество частных общежитий, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года, в которых не менее 70 процентов площади используется для проживания студентов и преподавателей вузов, имеющих государственную аккредитацию, — сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Мера направлена на снижение стоимости проживания студентов. Кроме того, она стимулирует бизнес возводить общежития. Что ведет к ликвидацию дефицита жилых помещений для проживания обучающихся в столице.

Перечень жилых помещений в Реестре студенческих общежитий обновляется каждый год. Собственники помещений могут обратиться с заявлением в Депэкономразвития города. Общежитие проверят на соответствие утвержденным критериям для предоставления льготы на объект.