Москвичам рассказали о погоде в последний день июля

По области местами пройдет небольшой дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в понедельник, 31 июля, прогнозируется переменная облачность, по области возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. В столице будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на вторник характер погоды не изменится: ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Столбики термометров покажут плюс 14-16 градусов. Днем 1 августа температура воздуха составит плюс 26-28 градусов. Ветер переменный 3-8 метров в секунду, дождей не будет.

Ранее KP.RU писал, что в июле залповые ливни принесли в Москву уже 150% месячной нормы осадков.