Неизвестные подожгли релейный шкаф у ж/д станции Очаково в Москве

Нарушителей ждет уголовная ответственность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неизвестные подожгли релейный шкаф возле железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги (МЖД). Инцидент произошел в выходные – в ночь с 28 на 29 июля, сообщили РИА Новости в компании.

«…из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа недалеко от станции Очаково Киевского направления МЖД», - уточнили в МЖД.

Несмотря на инцидент, движение поездов на участке осуществлялось в соответствии с графиком. Никто не пострадал. В компании добавили, что нарушителей ждет уголовная ответственность. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве арестовали мужчину за поджог релейных шкафов на ж/д участке «Электрозаводская – Сортировочная». Он совершил преступление за денежное вознаграждение. Фигуранту грозит до одного года тюрьмы.