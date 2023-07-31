Собянин: За 10 лет в Москве созданы новая транспортная реальность и новые стандарты перевозки

«Жителей и гостей столицы уже 65 лет перевозит «Мосгортранс». Сегодня это порядка 700 маршрутов, которыми ежедневно пользуются около 3 миллионов человек. За последние 10 лет в Москве созданы новая транспортная реальность и новые стандарты перевозки», – написал градоначальник в своем официальном Telegram-канале.

Сергей Собянин отметил постоянное совершенствование работы московского транспорта. Впервые в стране запущены электробусы. Ездить на них – одно удовольствие. Электробусы обслуживают крупнейший в Европе парк «Красная Пахра» и недавно открывшийся «Митино». В ТиНАО и «Сколково» автобусы, как такси, можно заказать на ближайшую остановку. Для перевозки маломобильных пассажиров работает очень важный проект «Социальное такси».

Двадцати пятитысячный коллектив, из которых почти 14 тысяч — водители — главное достояние предприятия, убежден Сергей Собянин. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников предприятия городской транспорт мегаполиса работает как часы. На общественном транспорте передвигаться по Москве безопасно и комфортно.

«Поздравляю сотрудников «Мосгортранса» с юбилеем! Успехов, новых маршрутов и приветливых пассажиров», – написал Сергей Собянин.