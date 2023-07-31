Лифт, которые развивает скорость 4 метра в секунду, разработала московская компания

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Модель лифта, способную развивать скорость четыре метра в секунду, разработали инженеры московского лифтостроительного завода.

— Компания «МЭЛ» – первый столичный производитель, разработавший модель высокоскоростного лифта, который способен подниматься на высоту до 220 метров со скоростью четыре метра в секунду. Планируется, что серийное производство таких лифтов будет запущено в 2024 году, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подъемник может устанавливаться в жилые высотки и бизнес-центра. Ожидается, что с выпуском лифта на рынок будет закрыт спрос в таком оборудовании для зданий высотой до 50 этажей. Пока разработка проходит сертификацию на подтверждение соответствия Техническому регламенту Таможенного союза.

Приличной скорости кабины в 4 м/с удалось добиться за счет применения новых технических узлов. Выпуск многих деталей производитель освоил самостоятельно. Устройства оснастят канатами повышенной прочности. Промышленники Москвы не первый год работают достижением технологической независимости. Многие ключевые продукты и компоненты уже полностью заместили импортные аналоги.

Сейчас завод строит очередной производственный цех для выпуска новинки. Предприятие появится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Этот механизм Москва начала применять с 2016 года. Он направлен на развитие инфраструктурных проектов, промышленности и социальной сферы. Особый акцент — на создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций в экономику.

Так под новое производство Москва без торгов передала «МЭЛ» в аренду участок земли площадью 0,7 га. Он находится в районе Гольяново.

— После завершения строительства и ввода в эксплуатацию здесь будет создано 85 рабочих мест. Окончание строительных работ намечено на ноябрь 2023 года, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сейчас в компании «МЭЛ» работают более 800 человек. Ее продукцию покупают столичные и региональные девелоперы. Предприятия каждый год отгружает заказчикам до 2,5 тысячи лифтов.