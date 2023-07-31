Московский производитель увеличил выпуск оборудования для автоматизированных систем управления освещением

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичная компания за первые шесть месяцев 2023 года произвела порядка 7,3 тыс. единиц оборудования для автоматизированных систем управления уличным освещением и архитектурной подсветкой. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это в 2,5 раза больше.

— Сегодня производственные возможности столичной промышленности позволяют удовлетворять потребности отечественного рынка во многих видах изделий. Предприятия Москвы изготавливают одежду и обувь, косметику, мебель, лекарства, станки, электрооборудование и другую сложную технику. Так, столичная компания «Светосервис ТелеМеханика» за шесть месяцев текущего года произвела более 7,3 тысячи компонентов для систем управления освещением, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего за прошлый год предприятие из группы светотехнической корпорации «БЛ ГРУПП» произвело порядка 11,5 тыс. единиц оборудования. Система управления называется программно-аппаратный комплекс АСУ «БРИЗ». Она работает на базе собственного программного обеспечения компании. В составе шкафы управления и коммерческого учета, автоматизированные пункты питания, контроллеры и другое.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Сотрудники компании произвели и смонтировали значительное количество управляющих дорожным освещением в различных режимах и автоматизированных пунктов питания. Кроме того, предприятие выпускает модули полампового контроля

— Они позволяют изменять яркость светильников и собирать данные об их состоянии. Также все шире применяется наша новая умная разработка – система контроля целостности питающих линий. Онлайн она отслеживает состояние кабеля и препятствует хищениям, – рассказал замдиректора по развитию компании Андрей Киричок.

Сейчас в Москве базируются около четырех тысяч промплощадок. На них трудятся более 720 тыс. сотрудников. Каждый год в столице запускают около сотни новых малых предприятий и до 50 средних и крупных. Открывая бизнес в столице, инвесторы получают выход на крупные рынки сбыта, возможность использовать развитую инфраструктуру и более 20 мер системной поддержки от города.