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НовостиПроисшествия31 июля 2023 8:31

Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире в Зеленограде

Возбуждено уголовное дело об убийстве
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте происшествия работают следователи

На месте происшествия работают следователи

Фото: ГСУ СК России по Москве

В Зеленограде возбудили уголовной дело об убийстве 50-летнего мужчины (часть 1, статья 105 УК РФ), сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений обнаружили 31 июля в квартире жилого дома в Зеленограде. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, полная картина случившегося выясняется. Личность подозреваемого устанавливается.

Ранее KP.RU писал, что в Раменском мужчина напал на соседей с ножом, а затем покончил с собой. Один из потерпевший погиб, второго госпитализировали в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Назначены необходимые экспертизы, идет расследование.