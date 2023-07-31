Нутрициолог Виноградова рассказала о вреде энергетических и протеиновых батончиков

Многие ошибочно считают энергетические батончики полезными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нутрициолог Кристина Виноградова в беседе с «Москвой 24» предупредила о вреде энергетических батончиков. Батончики перенасыщены углеводами, а в их составе почти всегда есть сахар.

По словам специалистки, многие ошибочно считают энергетические батончики полезными для здорового питания. Однако в таких продуктах часто используется много сахара, он может быть замаскирован под другие названия на этикетке – фруктозу, глюкозный сироп, подсластитель и прочее.

«Употребляя такие батончики, легко перебрать норму по углеводам. А это прямая дорога к инсулинорезистентности и прочим нарушениям углеводного обмена», - предупредила врач.

Виноградова добавила: протеиновые батончики, в свою очередь, могут содержать дешевые белки, которые также обладают высоким инсулиновым индексом. Кроме того, в составе батончиков можно найти вредные добавки. Нутрициолог порекомендовала вместо батончиков есть фрукты, ягоды, яйца, рыбу, птицу, крупы.

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