Собянин пригласил москвичей старше 55 лет присоединиться к проекту «Школа здоровья»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что проект «Школа здоровья» запущен на всех площадках центров московского долголетия. В программе участвует более четырех десятков поликлиник столицы.

«На всех площадках центров московского долголетия запустили масштабный проект «Школа здоровья», в котором участвует 42 столичные поликлиники. С горожанами старшего возраста общаются кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты. Проводятся лекции, семинары, панельные дискуссии и мастер-классы», – написал градоначальник в социальной сети.

Сергей Собянин отметил, что «Школа здоровья» помогает повысить качество жизни горожан старшего возраста. Главная задача программы – научить старшее поколение москвичей заботиться о своем здоровье. Чтобы занятия были эффективны и приносили максимум пользы, каждое из них посвящено отдельной теме, например, правильному питанию или профилактике болезней сердца и сосудов.

Стать участником проекта может любой горожанин старше 55 лет, уточнил мэр.