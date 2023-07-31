Москвича приговорили к 21 году тюрьмы за убийство сотрудницы финансовой компании

Мужчина застрелил сотрудницу микрофинансовой организации Фото: прокуратура Москвы

В Москве к 21 году тюрьмы приговорили мужчину, застрелившего 51-летнюю сотрудницу микрофинансовой организации. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мужчине также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год. Гражданский иск удовлетворили на сумму 1,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в июле 2022 года киллер застрелил сотрудницу микрокредитной организации в Москве, чтобы стереть свой кредит. Злоумышленника задержали в подмосковной Балашихе и арестовали. Откуда злоумышленник взял пистолет, не уточнялось.

Ранее KP.RU писал, что в Зеленограде в квартире обнаружили труп 50-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается.