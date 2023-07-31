Ликсутов: Московские автовокзалы превратились в современные и удобные транспортные хабы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На Южном речном вокзале в Москве состоялась конференция, посвященная межрегиональным автобусным перевозкам. На ней собрались более 100 участников из 60 городов страны. Специалисты метрополитена, Ространснадзора, Росавтотранса и транспортных компаний обсудили развитие междугородних поездок, борьбу с нелегальными перевозчиками, подготовку водителей и модернизацию автовокзалов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина за последние 10 лет мы превратили столичные автовокзалы в современные и удобные транспортные хабы, чего раньше даже нельзя было представить, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Сегодня в них комфортно ожидать автобусы в разные города России».

По его словам, каждый день в среднем 8,5 тысячи пассажиров пользуются автовокзалами Москвы для межрегиональных поездок почти по 200 маршрутам.

«Конференция со специалистами и перевозчиками — отличная возможность для того, чтобы совместно сформировать новые идеи для улучшения инфраструктуры и возможностей для дальних поездок», - подчеркнул Ликсутов.

Напомним, купить билеты на межрегиональные автобусы можно:

- в приложении «Метро Москвы»;

- на сайте метро;

- на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово»;

- в кассах автовокзалов и автостанций Москвы.