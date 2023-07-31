ТАСС: уголовное дело возбудили по факту атаки украинских беспилотников на Москву

По факту атаки беспилотников в Московском регионе возбудили дело Фото: Александр РОГОЗА

Уголовное дело возбудили после атаки украинских беспилотников на столичный регион. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело после попытки атаки украинских беспилотников 30 июля», - рассказал собеседник агентства. По его словам, обломки БПЛА направили на экспертизу, устанавливаются причастные к преступлению.

Напомним, утром 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении башен в «Москва-Сити» из-за атаки дронов. Незначительно повредились фасады двух высоток, никто не пострадал. В тот же день беспилотника уничтожили средствами ПВО над территорией Одинцовского района.

Ранее KP.RU писал, что 28 июля Сергей Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника в Москве силами ПВО. Разрушений и пострадавших нет.