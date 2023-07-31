Один человек пострадал при пожаре в кафе на Цветном бульваре в Москве

В заведении воспламенились жировые отложения на кухонной вытяжке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве днем 31 июля в кафе на Цветном бульваре произошел пожар. На месте работают сотрудники экстренных служб, детали случившегося выясняются, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

По данным источника KP.RU в экстренных службах, в результате пожара пострадал сотрудник кухни, ему оказывается помощь бригадой медиков. Площадь возгорание не уточняется. Предварительно, в заведении воспламенились жировые отложения на кухонной вытяжке. Дальнейшая информация уточняется.

При этом в столичной прокуратуре добавили, что при пожаре пострадал частный мастер, который ремонтировал холодильное оборудование. Мужчину 1984 года рождения госпитализировали в больницу с ожогами. Тверская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее KP.RU писал, что крыша электрички загорелась на станции Подсолнечная в Подмосковье. Пассажиры вышли из поезда до прибытия пожарных, огонь потушили. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила два квадратных метра.