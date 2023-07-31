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НовостиОбщество31 июля 2023 11:28

Диетолог Королева рассказала о пользе капусты для пожилых людей

Белокочанная капуста улучшает работу кишечника
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Капуста богата витаминами С и В, магнием, калием

Капуста богата витаминами С и В, магнием, калием

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белокочанная капуста способствует детоксикации организма, улучшает работу кишечника, оказывает полезное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пожилым людям обязательно нужно добавлять ее в рацион, сообщает «Москва 24» со ссылкой на диетолога Маргариту Королеву.

По словам специалистки, капуста – это хороший источник пищевых волокон, которые необходимы для поддержания естественной детоксикации и работы кишечника в пожилом возрасте.

«Чтобы поддерживать естественную детоксикацию и работу органа, нужна капуста», - уточнила врач.

Кроме того, капуста содержит витамин С, витамины группы B, магний и калий, необходимые для нервной и сердечно-сосудистой систем.

Ранее KP.RU писал, что нутрициолог Виноградова предупредила о вреде энергетических и протеиновых батончиков. В них содержится много сахара.