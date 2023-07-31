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НовостиПроисшествия31 июля 2023 13:37

Короткое замыкание произошло в женской консультации на северо-востоке Москвы

В результате ЧП никто не пострадал
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Возгорания не последовала

Возгорания не последовала

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 31 июля в помещении женской консультации произошло короткое замыкание. Из медицинского учреждения эвакуировали посетителей и сотрудников, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В кабинете женской консультации №2 ГКБ им. А. К. Ерамишанцева произошло замыкание в светильнике…», - уточнил собеседник агентства.

Уточняется, что пожара после замыкания не последовало, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящий момент помещение женской консультации проветривают от гари. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что рабочий пострадал при пожаре в кафе на Цветном бульваре в Москве. Мужчина ремонтировал холодильное оборудование. Мастера госпитализировали в больницу с ожогами. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося, обстоятельства ЧЧП устанавливаются.