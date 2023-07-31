Четверо приезжих ворвались в квартиру и изнасиловали двух женщин на юге Москвы

Инцидент произошел в квартире на Россошанском проезде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве арестовали четырех приезжих мужчин, обвиняемых в разбойном нападении и групповом изнасиловании женщин, сообщили в телеграм-канале столичного СК России.

По данным следствия, 28 июля молодые люди, уроженцы Средней Азии, проникли в квартиру, напали на двух мужчин и двух женщин, а затем надругались над девушками. Инцидент произошел на Россошанском проезде.

Злоумышленников задержали и заключили под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, назначены необходимые экспертизы – медицинские и дактилоскопические. Обстоятельства случившееся выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Люберцах мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за избиение женщины до смерти. Он напал на потерпевшую из-за замечания. В момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.