Мужчина избил посетителя ночного клуба в центре Москвы

Инцидент произошел около ночного клуба в Протопоповском переулке Фото: прокуратура Москвы

В Москве 33-летний мужчина избил посетителя ночного клуба, пострадавший попал в больницу, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел около ночного клуба в Протопоповском переулке. Между мужчина произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил свое оппонента кулаком по голове. После того как потерпевший упал, москвич ударил его ногой. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленника задержали, ему предъявил обвинение и избрали меру пресечения. Детали случившегося выясняются.

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