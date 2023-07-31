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НовостиПроисшествия31 июля 2023 16:34

Мужчина избил посетителя ночного клуба в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Инцидент произошел около ночного клуба в Протопоповском переулке

Инцидент произошел около ночного клуба в Протопоповском переулке

Фото: прокуратура Москвы

В Москве 33-летний мужчина избил посетителя ночного клуба, пострадавший попал в больницу, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел около ночного клуба в Протопоповском переулке. Между мужчина произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил свое оппонента кулаком по голове. После того как потерпевший упал, москвич ударил его ногой. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленника задержали, ему предъявил обвинение и избрали меру пресечения. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что пьяный мужчина из ревности зарезал бывшую жену на востоке Москвы. Тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружили возле многоэтажки. Подозреваемого задержали, на допросе он признал вину.