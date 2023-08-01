Собянин сообщил о повреждении фасадов в башне «Москва-Сити» после атаки БПЛА

Информации о пострадавших нет Фото: Андрей АБРАМОВ

При попытке пролета в Москву средствами ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из дронов вновь долетел до башни в «Москва-Сити», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам главы города, в результате атаки БПЛА поврежден фаса высотки на уровне 21 этажа, нарушено остекление на площади 150 квадратных метров. На место происшествия работают экстренные службы города, территория оцеплена. Сведения о пострадавших не поступали.

В Министерстве обороны РФ рассказали подробности происшествия: два украинских беспилотника уничтожили над территорией Одинцовского и Нарофоминского округов Московской области, еще один – на территории Сити.

Ранее KP.RU опубликовал фото с места падения украинского БПЛА в «Москва-Сити».