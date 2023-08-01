Несколько электричек задерживаются на Курском и Рижском направлениях МЖД

МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживаются некоторые поезда из-за незапланированной остановки состава, сообщили в телеграм-канале компании утром1 августа.

«Сегодня в 6:43 на станции Москва-пассажирская Курская по техническим причинам совершил незапланированную остановку пригородный поезд», - уточнили в МЖД. На период оказания помощи задерживаются несколько электричек.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства. В ближайшее время движение на участках восстановят, специалисты работают над этим.

Ранее KP.RU писал, что девушка потеряла сознание и упала под прибывающий поезд на станции метро «Кожуховская». Пассажирка выжила, существенных травм она не получила. Из-за инцидента утром 31 июля поезда задерживались на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро.