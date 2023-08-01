Ефимов: Оборот онлайн-торговли в Москве вырос на 18 процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о постоянном высоком спросе онлайн-торговли у покупателей.

«В мае текущего года ее оборот в столице увеличился на 18 процентов к аналогичному периоду прошлого года», - отметил заммэра.

По его словам, за этот месяц сумма онлайн-покупок достигла 85,4 миллиарда рублей.

«Росту популярности онлайн-торговли способствуют гибкая ценовая политика площадок и расширение ассортимента, в том числе за счет привлечения новых торговых марок, а также внедрение онлайн-магазинами различных платежных опций и отлаженные сервисы доставки», – пояснил Ефимов.

Как рассказал заммэра, доля онлайна в общем обороте торговли столицы за год выросла на 1,6 процентного пункта – с 15,3 процента в мае 2022 года до 16,9 процента в мае 2023-го.

Департамент экономической политики и развития Москвы привёл статистику наибольшего прироста продаж определенных товаров в мае. К примеру, лидером оказались продукты питания. Рост оборота составил 35,6 процента – до 19,6 миллиарда рублей. Продажи мебели и предметов домашнего интерьера увеличились на 22,4 процента - до 14 миллиардов рублей. Покупатели активно брали цифровую и бытовую технику. Оборот здесь поднялся на 20,3 процента - до 15,2 миллиарда рублей. Прирост зафиксирован и при продажах товаров для красоты и здоровья – на 18,1 процента. Сумма оборота составила шесть миллиардов рублей.

Напомним, Москва с 2010 года признана одним из мировых лидеров по качеству жизни человека, уровню развития городской среды, транспорта, городского здравоохранения, школьного образования, жилищного строительства, городских услуг, электронного правительства и безопасности. Высокий уровень развития и динамично растущая экономика делают Москву драйвером развития и для всей страны в целом.