Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 1 августа

Причины задержек и отмен авиарейсов уточняются Фото: Иван ВИСЛОВ

Почти 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково во вторник, 1 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации 09:45, в Домодедово не могут улететь пассажиры пяти рейсов, еще один самолет отменили. Во Внуково задержали семь рейсов, а еще два отменили. Кроме того, в Шереметьево задерживаются восемь вылетов, еще два отменены. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. Причины задержек и отмен авиарейсов уточняются.

Ранее KP.RU писал, что 30 июля самолет из Улан-Удэ с отказавшим шасси аварийно сел в Шереметьево. Борт находился в пути почти шесть часов. Никто из пассажиров не пострадал, самолет успешно приземлился. На место вызвали пожарных, но их помощь не понадобилась.