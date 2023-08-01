В первом полугодии 2023 года москвичи купили у города более четырех тысяч машино-мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Интерес москвичей к выставляемым городом на торги машино-местам остается высоким. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом полугодии 2023 года было заключено почти 4,3 тысячи договоров купли-продажи машино-мест общей площадью свыше 65,5 тысячи квадратных метров», - отметил заммэра.

По его словам, цифра получилась примерно в два раза больше, чем годом ранее.

«Тогда граждане купили более 2,2 тысячи объектов общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров», - уточнил Ефимов.

Для москвичей доступна покупка машино-мест несколькими способами на выбор. Среди них - открытые аукционы, публичное предложение, торги без объявления цены, выкуп без торгов по преимущественному праву. При этом можно приобрести место в отдельно стоящем или подземном паркинге в жилом доме.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман назвал округа столицы, жители которых наиболее активно покупали машино-места у города в этом году. Лидируют северо-запад – 932 объекта и юг Москвы – 717 объектов.

«На западе города было куплено 648 парковочных мест, в центре – 424 машино-места, а на северо-востоке – 411», – добавил Гаман.

Участником торгов вправе стать любое физическое или юридическое лицо. Данные о лотах и правилах проведения аукционов публикуются на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов и на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа машино-мест». Инвестиционный портал Москвы на протяжении девяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов и москвичей.