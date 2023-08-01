МЧС опровергло информацию о попадании БПЛА в квартиру на северо-западе Москвы

В результате ЧП никто не пострадал Фото: Мария ЛЕНЦ

Причиной хлопка в квартире жилого дома в столичном районе Строгино стало нарушение техники безопасности при использовании духовки, а не попадание в дом беспилотника, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о происшествии на ул. Твардовского д. 9, к. 1 поступило в экстренные службы 1 августа около семи утра. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС выяснили, что в квартире на 16-ом этаже треснул духовой шкаф. Прочной ЧП стало нарушение техники эксплуатации бытового прибора. Никто не пострадал. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что 1 августа Сергей Собянин сообщил о повреждении фасадов в башне «Москва-Сити» после атаки украинских беспилотников. В высотке нарушено остекление 150 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали. Дроны уничтожили силами ПВО.

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