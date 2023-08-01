Три женщины предстанут перед судом за продажу младенца в Москве

Злоумышленницы продали девочку 2023 года рождения в ТЦ на севере Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве перед судом предстанут три женщины, обвиняемые в продаже младенца за 65 тысяч рублей, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, злоумышленницы, находясь в ТЦ на севере столицы, продали девочку 2023 года рождения. Они получили от женщины, действующей в рамках «оперативного эксперимента», 65 тысяч рублей. После это преступниц задержали правоохранители.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о торговле людьми. Следователи провели необходимые следственные мероприятия, назначили судебные экспертизы, провели допросы. Обвиняемые признали вину, их арестовали. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

Ранее KP.RU писал, что в Москве раскрыли убийство двух школьниц, совершенное более 34 лет назад. Одного из подозреваемых задержали, он предстанет перед судом.