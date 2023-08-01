Мужчина зарезал знакомого в Зеленограде

В ближайшее время фигуранта заключат под стражу Фото: ГСУ СК России по Москве

В Зеленограде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Возбуждено уголовное дело, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

Напомним, 31 июля в квартире жилого дома обнаружили труп 50-летнего мужчину с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Ему нанесли более 20 ударов ножом.

По подозрению в убийстве задержали знакомого погибшего. С ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие будут ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта. Детали случившегося уточняется. Пока неизвестно, что стало мотивом преступления.

Ранее KP.RU писал, что в Чехове между приезжими произошел конфликт, погибли два мужчины. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.