Режим работы Московского зоопарка изменился с 1 августа

Московский зоопарк поменял режим работы Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский зоопарк изменил график работы с 1 августа. Теперь по зоосаду можно гулять с 07%30 до 21:00, вход на территорию будет открыт до 20:00, сообщили в телеграм-канале учреждения.

Терминалы и дежурные кассы зоопарка будут открыты с 07:30 до 20:00.

Корме того, скорректируют режим работы входов: до 20:00 можно будет пройти на территорию через Главный вход, вход у Детского зоопарка, вход у метро Баррикадная, до 18:00 – около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию, возле павильона с серыми волками. По выходным и праздникам с 10:00 до 18:00 будет открыт вход недалеко от панд.

Ранее KP.RU писал, что 29 июля Московский зоопарк поздравил «полосатых друзей» Тихона, Барышню, Шиву и других с Днем тигра. Животных угостили мясными деликатесами.