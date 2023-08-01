За два месяца участниками проекта «Промышленный дизайн в Москве» стали более 500 человек

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

С конца мая 2023 года столичные власти запустили проект «Промышленный дизайн в Москве». Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, с его помощью планируется подчеркнуть важность направления среди производственных компаний города, а также отметить успехи в этой области.

«В рамках проекта уже прошло четыре мероприятия, - отметил глава ведомства. - Их посетили свыше 500 человек».

Например, лекция «Что такое промышленный дизайн?» была посвящена влиянию промдизайна на успех бизнеса и улучшение качества жизни. Кроме того, слушателям рассказали об этом направлении как о стратегическом процессе. На воркшопах «Промышленный дизайн в легкой промышленности» и «Промышленный дизайн в космецевтике» речь шла о важности бренда для качественной продукции и функциях промдизайна в легпроме и космецевтике. Практическими навыками в профессиональной разработке дизайна желающие смогли обучиться на мастер-классе «Промышленный дизайн как инструмент индустриального развития». Среди участников мероприятий были специалисты городских промышленных компаний и студенты профессиональных колледжей. Список спикеров получился солидный - эксперты студии Артемия Лебедева, брендингового агентства OhMyBrand, дизайн-бюро «МАСШТАБ», Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В дальнейшем проект «Промышленный дизайн в Москве» также представит широкую образовательную программу. В нее входят лекции, мастер-классы, воркшопы, выставка и конференция.

Помимо этого, в Москве объявлена премия «Лучший промышленный дизайн России». Победителей выберут в номинациях «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». Каждый из них сможет затем маркировать свои изделия специальным знаком лауреата. Жюри назовет лучших в производстве мебели и предметов интерьера, электрических устройств, транспортных средств, объектов городского дизайна, бытовой химии, упаковки продуктов питания, обуви и дизайна в стиле хай-тек. Церемония награждения состоится в Москве в конце августа.