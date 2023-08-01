Почти 200 снарядов времен Великой Отечественной войны нашли рабочие в Москве

На месте работали сотрудники экстренных служб Фото: Юлия КЛЮЕВА

Около 200 артиллерийских снарядов нашли во время проведения земельных работ возле железной дороги на севере столицы. Боеприпасы пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«… около железнодорожных путей на улице Розанова найдены около 200 артиллерийских боеприпасов калибра 20 миллиметров», - уточнил собеседник агентства. Предварительно, все снаряды находились на глубине одного метра.

На месте работали сотрудники экстренных служб, территория была оцеплена. Опасную находку изъяли, в ближайшее время снаряды ВОВ утилизируют на полигоне. Жизни и здоровью горожан ничего не угрожает.

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