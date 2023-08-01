Сергей Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты средствами противовоздушной обороны, при попытке пролета в Москву. Однако в результате падения беспилотника был поврежден фасад одной из башен в районе «Москва-Сити». Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что БПЛА врезался в ту же высотку, что и в прошлый раз, 28 июля. «Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв.м. Информации о пострадавших нет», – уточнил глава города.

На месте происшествия действуют экстренные службы, отметил Сергей Собянин.

Дрон, упавший в районе «Москва-Сити», подавили системой радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ. Еще два БПЛА были сбиты на территории Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья.